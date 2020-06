Celebrazioni del 2 giugno, Poggio Torriana invia la Costituzione ai neo maggiorenni

Attualità

Poggio Torriana

| 09:50 - 01 Giugno 2020

La copia della Costituzione e la lettera inviata dal Comune.



In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Poggio Torriana ha regalato la Costituzione italiana, accompagnata con una lettera del Sindaco, inviandola a casa dei neomaggiorenni e dei nuovi cittadini italiani.



Il Sindaco di Poggio Torriana, Ronny Raggini, dichiara: “Quest’anno il 2 giugno è una Festa della Repubblica particolare. 74 anni fa, il 2 giugno del 1946, attraverso il referendum tra Monarchia e Repubblica, gli Italiani scelsero la Repubblica. Nell’anno in cui l’emergenza sanitaria legata alla pandemia ha stravolto le nostre vite, la Festa della Repubblica è ancora più carica di significato.

In questa fase, che ci vede andare verso un lento ritorno alla normalità, questo 2 giugno ci lancia un messaggio molto importante: per risolvere la crisi attuale è fondamentale applicare la Costituzione repubblicana nata dalla lotta di resistenza. Il 2 giugno 1946 si inaugurava una fase nuova della storia del nostro giovane Stato contrassegnata da una grande partecipazione popolare, passione civile, speranza del futuro. Gli anni a seguire furono segnati da un periodo di crescita economica, sociale e culturale senza precedenti. Volgendo lo sguardo al passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita.

Abbiamo imparato che tanti ostacoli sono stati superati quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità e di lungimiranza. La Repubblica in questo periodo di emergenza, anche attraverso gli Enti Locali, ha saputo dimostrare vicinanza e sostegno alla popolazione. La Festa della Repubblica ci ricorda che tutti noi siamo chiamati a metterci al servizio della comunità nella costruzione del bene comune.

Mettendoci al servizio dei valori più alti che stanno alla base del bene comune realizzeremo gli intenti della nostra Costituzione e renderemo onore ai sacrifici di vite umane e sofferenze che il nostro popolo in passato ha dovuto affrontare. A voi, concittadine e concittadini, chiedo di sentire nostra questa festa, la festa di tutti gli italiani.”



L’assessore ai giovani, Francesca Macchitella, commenta: “Il gesto del Sindaco di donare una copia della Costituzione Italiana ai neomaggiorenni è di buono auspicio per la ripresa economica, sociale e culturale di questi giorni. I ragazzi e le ragazze potranno così conoscere più da vicino i loro diritti e doveri di cittadini e cittadine, partendo da quelli che garantisce loro la Costituzione italiana, un testo che oggi risulta ancora molto moderno e ricco di spunti di riflessione, nonostante i suoi 74 anni. Mi auguro che le nuove generazioni facciano tesoro di questo prezioso testo che racchiude i valori che devono accompagnarci lungo tutta la nostra vita."