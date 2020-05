Coronavirus in Provincia di Pesaro Urbino, un solo nuovo contagio

Attualità

Pesaro

| 19:30 - 31 Maggio 2020

lI Gores (gruppo operativo regionale che coordina l'emergenza sanitaria) ha comunicato che nelle ultime 24 ore non sono state accertate vittime nelle Marche. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono morte 987 persone, mentre i guariti sono 4.405. In provincia di Pesaro Urbino continua il trend dei contagi "quasi zero", dopo i tre nuovi casi di sabato, oggi si conta solo un positivo, 2.745 dall'inizio della crisi pandemica. A livello regionale sono stati processati 670 tamponi. Nell'ambito del percorso dei guariti sono stati effettuati anche altri 480 test.