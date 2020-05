Meteo: a Rimini giugno inizia con variabilità. Sole lunedì poi nubi in aumento

Attualità

Rimini

| 15:09 - 31 Maggio 2020

Foto Stefano Giacomini.

Previsioni inizio settimana a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 31/05/2020 ore 15:00sereno su tutta la provincia, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sui monti.assenti.minime comprese tra +9° e +14°, massime comprese tra +18° e +23°.deboli dai quadranti orientali.poco mosso.alta.: in prevalenza sereno al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio su rilievi e collina, più soleggiato su pianura e costa. Poco nuvoloso la sera.assenti su costa e pianura. Rovesci di pioggia in sviluppo, nel corso del pomeriggio, in Appennino e fin sull’alta collina.minime comprese tra +10° e +15°, massime comprese tra +21° e +25°.deboli in mattinata. Rinforzo della brezza nel pomeriggio, con raffiche moderate lungo la linea di costa.da calmo a poco mosso.alta. Stato del cielo: inizio di giornata all’insegna di nuvolosità sparsa. Schiarite fra tardo mattino e primo pomeriggio, con nuovo aumento delle nubi, dai rilievi verso la pianura, nelle ore successive.assenti nella prima parte di giornata. Rovesci sparsi e locali temporali pomeridiani a ridosso dei monti, con locali sconfinamenti fino alle zone collinari.minime comprese tra +12° e +16°, massime comprese tra +22° e +26°.deboli-moderati di Garbino da Sud-Ovest, con attivazione della brezza marina nel pomeriggio lungo la costa.poco mosso.medio-alta.la settimana continuerà all’insegna di un’altalena meteorologica. Tempo generalmente stabile al mattino, in peggioramento fra pomeriggio e sera con frequenti episodi instabili, specie a ridosso dei rilievi e sulle zone collinari. Una variabilità che contraddistinguerà almeno le giornate di Giovedì 4 e Venerdì 5 Giugno.