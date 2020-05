Calcio RSM: Cosmos, rinnova capitan Zaghini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:34 - 31 Maggio 2020

Zaghini (Cosmos) in azione.

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia che il capitano Guido Zaghini vestirà la maglia gialloverde anche nella prossima stagione calcistica.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista italiano, arrivato alla Cosmos nella stagione 2015-2016: "Per me è fonte di grande stimolo rimanere alla Cosmos: ho un legame forte e bello con la squadra di Serravalle. Sono veramente felice che i dirigenti gialloverdi mi abbiano contattato e confermato per un'altra stagione. Non vedo l'ora di tornare a giocare costantemente, senza più problemi al ginocchio; crescere con la squadra e dare continuità al progetto dello staff tecnico e della dirigenza. Mi sento, inoltre, fiero e onorato di essere il capitano della Cosmos. Mi piacerebbe tanto, prima di concludere la mia carriera calcistica, raggiungere prima o poi un obiettivo importante con la Cosmos: considero più bello e stimolante riuscire a togliersi qualche soddisfazione con questa squadra piuttosto che con altri club. Infine, ci tengo molto a ringraziare i dirigenti, in particolare Francesco Donnini, e gli allenatori che ho avuto il piacere di conoscere per avermi sempre trasmesso fiducia, stima e rispetto, anche nei momenti più difficili".