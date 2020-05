Coronavirus: 31 maggio, zero contagi nel riminese. Ma ci sono due nuovi decessi

Attualità

| 17:07 - 31 Maggio 2020

Foto di repertorio.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Zero nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 in Provincia di Rimini, come lo scorso 24 maggio. Bisogna ricordare che negli ultimi giorni si stanno effettuando test sierologici sugli asintomatici, da qui nuovi casi di positività: ma l'emergenza sanitaria è oramai rientrata, come dimostrato dai dati delle ultime settimane, benché questo non significhi il "liberi tutti" e il non rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine. La regione Emilia Romagna ha comunicato anche il dato sui decessi: due quelli che hanno riguardato il riminese, un 66enne e una 75enne.



La nota della Prefettura di Rimini



In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 14 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata non ne risultano di nuovi.

Oggi è stato purtroppo comunicato il decesso di 2 pazienti, ovvero un uomo di 66 anni e una donna di 75 anni.

In un quadro complessivo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attestano dunque su 2.154 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1.740, di cui 1.701 residenti in provincia.

Secondo le stime effettuate dall’AUSL sulla base dei dati disponibili, sono 123 i pazienti attuali.