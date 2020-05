Rimini Antiqua: riapre il mercato di antiquariato, tra i primi in Italia

Attualità

Rimini

| 12:31 - 31 Maggio 2020

Rimini Antiqua: immagini delle riapertura.

Altri passi verso la normalità. Oggi (domenica 31 maggio) a Rimini, in zona centro, è ripartito il mercato di antiquariato e modernariato, Rimini Antiqua. Alcuni operatori hanno espresso soddisfazione: «Dopo il lockdown, molte persone vogliono uscire di casa e sono propense a spendere». Rimini Antiqua è uno dei primi mercati di antiquariato a riaprire in Italia, ovviamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza: nastro bianco-rosso e separatori per il corretto distanziamento, indicazione precisa di ingresso e uscita per gestire il traffico delle persone tra i banchi, gel disinfettanti a disposizione dei clienti.