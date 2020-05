Cronaca

Riccione

| 11:42 - 31 Maggio 2020

Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).

Nella mattinata di ieri (sabato 30 maggio) i Carabinieri hanno arrestato I.M, 30enne catanese, pregiudicato, residente a Morciano di Romagna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 25 maggio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. L'uomo deve scontare un anno, tre mesi e 23 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Si trova ora recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.