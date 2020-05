Rimini: L'Adunata Nazionale degli Alpini spostata al maggio del 2021

| 07:11 - 31 Maggio 2020

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Alpini, riunito ieri (sabato 30 maggio) per via telematica, ha deciso di annullare l’edizione 2020 dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si doveva tenere a Rimini e San Marino e che era già stata spostata al prossimo mese di ottobre, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dai contagi da nuovo coronavirus.



"La situazione, pur in un quadro fortunatamente migliorato rispetto a Marzo ed Aprile, sconsiglia infatti l’opportunità di riunire in una sola località tra pochi mesi centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo", rileva il Consiglio Direttivo dell'associazione, a sua volta colpita dalla morte di alcuni dei suoi associati.



La 93ª Adunata Nazionale di Rimini e San Marino, anche in considerazione del grande lavoro di preparazione già ultimato, slitterà a maggio del 2021, mentre la 94ª, prevista nel 2021 a Udine, slitterà al 2022.