Coronavirus 30 maggio: in provincia di Rimini solo due contagi in più in 24 ore

| 16:21 - 30 Maggio 2020

Due decessi e due contagi nel riminese (dati del 30 maggio).

Due soli nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 in Provincia di Rimini, secondo quanto comunicato dalla Regione Emilia Romagna. Si tratta di due donne, entrambe asintomatiche. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore: sempre due donne, di 85 e 91 anni. Le nuove guarigioni sono 11. La Prefettura di Rimini, in una nota, rileva: "dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.154 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei guariti è di circa 1.730 pazienti guariti, di cui 1.687 residenti in provincia. Secondo le stime effettuate dall’Auslsulla base dei dati disponibili, sono 139 i pazienti attuali".