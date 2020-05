Ospedale Franchini: in estate riapre Pronto Intervento, dalle 8 alle 20

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:12 - 30 Maggio 2020

Ingressoo spedale Franchini di Santarcangelo.

Procedono i lavori per la graduale ripresa delle attività pre covid-19 all’ospedale Franchini di Santarcangelo. "Attività che riprenderà in toto, e senza alcun taglio, ovviamente nei tempi che saranno consentiti dallo sviluppo, che si auspica positivo, del quadro epidemiologico del covid 19 sul territorio provinciale", precisa l'Ausl Romagna in una nota. Nessun taglio di servizi, ma un ritorno graduale alla normalità.



In merito ai lavori, entro il prossimo mese di giugno saranno terminati quelli nell’area del secondo piano destinata ad ospitare la degenza OSCO e questo consentirà di avviare subito gli interventi per la seconda fase del progetto di riqualificazione previsto, che include la ristrutturazione dell’area della Chirurgia. I relativi lavori potranno concludersi in un arco di cinque o sei mesi. In questo periodo l'attività chirurgica sarà mantenuta presso Villa Maria, che la sta ospitando a seguito dell’emergenza covid-19, almeno fino al termine dello stato di emergenza nazionale previsto al momento al 31 luglio, salvo proroghe. Da inizio agosto la Chirurgia tornerà al Franchini e sarà temporaneamente collocata nell’area OSCO. Sarà poi trasferita nei locali ad essa definitivamente destinati non appena terminati i lavori di cui sopra e a quel punto si potrà anche attivare la degenza OSCO, completando l’assetto organizzativo previsto. Dopo la pausa dei cantieri, anch'essa dovuta all'emergenza sanitaria provocata dai contagi da nuovo coronavirus, a settembre ripartiranno anche i lavori per la vecchia Casa Colonica.



Per quanto riguarda il Punto di Primo intervento, l'Ausl precisa: "come noto durante le fasi più acute dell’emergenza Covid è stato necessario concentrare tutte le forze disponibili all’interno dell’Ospedale di Rimini, che ha dovuto sopportare il maggior peso dei ricoveri, e questo ha comportato anche la chiusura temporanea dei Punti di Primo intervento, non solo a Santarcangelo ma in varie realtà". Al momento non ci sono le condizoni per un ripristino completo della funzionalità del punto di Pronto Intervento, 24 ore su 24, sette giorni su sette, "in considerazione della situazione del covid ancora all’insegna dell’incertezza, del profilarsi della stagione estiva, coi rafforzamenti per l’area dell’emergenza e coi necessari (e obbligatori) periodi di ferie per il personale stremato, e nonostante la robusta opera di reclutamento di medici ed infermieri effettuata negli ultimi mesi". Il punto di Pronto Intervento sarà riaperto in tempi rapidi 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) per i mesi estivi. "Nel frattempo, sia attraverso un ulteriore potenziamento del personale, sia una graduale riallocazione delle risorse umane, si lavorerà per tornare alla normalità con il ripristino dell’apertura sulle 24 ore dal mese di settembre", rassicura l'Ausl.