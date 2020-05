Polemiche su ordinanza alcolici, Comune Riccione: si possono vendere, ma consumare solo al tavolo

Attualità

Riccione

| 13:46 - 30 Maggio 2020

Foto di repertorio.

Secca e veloce risposta dell'amministrazione comunale di Riccione alle proteste suscitate dall'ordinanza che fino al 31 luglio dispone il divieto di asporto di cibi e bevande dalle 19: "Il divieto è relativo all'assembramento e quindi allo stare in piedi in particolare in gruppo per consumare alcolici. Con l'ordinanza si intende chiarire che c'è un obbligo a stare seduti, gli alcolici possono essere venduti senza limitazioni di orario, con un unico limite: stare seduti ai tavolini che ora con la concessione gratuita del suolo pubblico sono tanti a disposizione".