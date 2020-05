Riccione apre ai turisti lombardi: "Il 3 giugno vi aspettiamo". Sindaco Tosi scrive a Sala

Attualità

Riccione

| 13:23 - 30 Maggio 2020

Il sindaco Renata Tosi.

"Caro sindaco di Milano, Riccione e la Romagna hanno sempre fatto il tifo per voi milanesi, per i lombardi, ovviamente per tutti gli italiani che si sono trovati a dover affrontare l'inimmaginabile in questi mesi. Il 3 giugno venga a fare una passeggiata al mare a Riccione. Da noi siete sempre i benvenuti". Lo ha scritto il sindaco di Riccione, Renata Tosi, oggi in una lettera aperta al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, che ha invitato a Riccione in previsione della fine del divieto di spostamenti infraregionali appunto a partire dal 3 giugno. Sala ha criticato alcuni governatori regionali che volevano bloccare visitatori e turisti dalle regioni più colpite dal Sars-CoV-2. Riccione invece apre le sue porte: "A Riccione in questi mesi ci siamo battuti perché tale libertà almeno all'interno del nostro Paese fosse riacquistata da tutti. Abbiamo spinto molto sulla riapertura delle Regioni e ovviamente per noi il 3 giugno quest'anno sarà una data di liberazione", scrive il sindaco Tosi, che evidenzia la fiducia nei confronti dei cittadini, ma anche dei visitatori, "che sapranno tenere con responsabilità tutti quei comportamenti utili alla salvaguardia della propria e dell'altrui salute".