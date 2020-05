Il coraggio di ripartire nel momento più difficile: quattro imprenditori condividono idee e strategie

Eventi

Rimini

| 13:17 - 30 Maggio 2020

La copertina del prossimo evento Facebook in collaborazione con noi e Radio Bruno.

Quello del 2 giugno sarà il primo, vero ponte della stagione estiva in partenza, ancora carico di dubbi e incertezze. Arriva però anche il momento di raccogliere il seminato delle buone pratiche di quattro imprenditori dell'industria del turismo, che si confronteranno lunedì 1 giugno alle 21 per capire con che strategie e innovazioni affrontare la stagione più difficile della storia della Riviera.



Domande, perplessità ma anche indicazioni e concretezza in diretta live, lunedì 1 giugno, dalla pagina Facebook di Altairmini.



Dopo timori, annunci e decreti, giugno rappresenta lo spartiacque per capire a che punto è la Riviera, nella stagione più complicata della sua storia. La riapertura dei confini regionali appena confermata per il 3 giugno porta gli imprenditori del turismo a credere in una ripartenza tra molteplici difficoltà. Un tavolo virtuale di imprenditori racconterà strategie messe in atto, visioni, prospettive di una stagione che nasce adesso e che può diventare determinante per il futuro e per nuove collaborazioni con il territorio.



Il turismo dei parchi tematici, il turismo congressuale e le sinergie con APT servizi, rappresentano settori che con la loro comunicazione mirata e la loro destagionalizzazione portano in riviera un gran volume d’affari e creano un indotto determinante. Gli ospiti presenti ci informeranno su come stanno affrontando la riapertura e in che modo saranno dei volani in un sistema che potenzialmente non ha eguali in Italia, lo racconteranno al pubblico gli ospiti: Patrizia Leardini, General Manager Romagna-Toscana dei parchi Costa Edutainment e membro di Confindustria Turismo, Rita Leardini, Founder e Ceo di Leardini Group, Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di IEG-Italian Exhibition Group (Fiera di Rimini e Fiera di Vicenza), Davide Cassani presidente APT servizi Emilia Romagna e l'imprenditore Veneto Tito Pinton che ha deciso di investire insieme al noto imprenditore Giuseppe Cipriani sul nostro territorio.



Modera la giornalista Francesca Valente di Radio Bruno in collaborazione con Altarimini



Ideatori e organizzatori: Monica Bilancioni (imprenditrice), Debora Patania (marketing strategy), Davide Varotti (Ceo sales Prospekt market), Massimo Cavalieri (presidente Aia Cattolica)