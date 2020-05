Crescono ancora i guariti, la curva del contagio da Coronavirus a San Marino continua a scendere

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:19 - 30 Maggio 2020

Foto da internet.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nessun nuovo positivo al Coronavirus a fronte di 84 tamponi effettuati, mentre sono 13 le guarigioni confermate a seguito di doppio test molecolare risultato negativo. Sono i numeri dell'andamento della pandemia nella repubblica di San Marino datati 30 maggio, che osservati più da vicino parlato di un totale di attuali positivi di 272 persone, numero che continua a scendere in modo costante dall'8 maggio scorso. Dall'inizio dell'emergenza, decretata sul Titano a partire dal 27 febbraio, i contagi totali sono stati 671, i guariti 357, i morti 42. In tutto sono stati fatti ad oggi 4466 tamponi e 10348 test sierologici.



Restano ferme le bocce sui ricoveri, con una persona in terapia intensiva e tre negli altri reparti Covid. Sono 268 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.