Spostamento tra regioni, tutti liberi. E' ufficiale: confermata la data del 3 giugno

| 07:18 - 30 Maggio 2020

Trafffico in strada.

Rimane confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli spostamenti tra regioni. "Non ci sono al momento ragioni per rinviare", afferma Speranza. Boccia continuerà nelle prossime ore il confronto coi governatori su questo argomento. L'Iss certifica che non c'è più alcuna situazione critica. In quasi tutte le regioni gli indici di contagio sono al di sotto di 1 e i nuovi casi in diminuzione. Ieri, intanto, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato le 'pagelle' delle regioni italiane, cioè i cosiddetti indici Rt (misura trasmissibilità del Covid 19). L'Emilia Romagna e le Marche hanno un valore pari a 0,55, dato tra i più bassi del Paese. Fino a qualche settimana ancora la Lombardia pareva essere esclusa, ma nella sera di Venerdì 29 Maggio è giunto il verdetto. Liberi tutti. Non c'è però l'Italia nella lista dei 25 paesi a cui la Grecia riaprirà le porte dal 15 giugno.