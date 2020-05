Calcio RSM: Cosmos, lascia il preparatore dei portieri Morelli

Sport

29 Maggio 2020

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia alcune novità sulla composizione dello staff tecnico della squadra di calcio a 11 in vista della prossima stagione.



Dopo la conferma di Cristian Protti e Massimo Pari, rispettivamente come allenatore e allenatore in seconda, rimane per un altro anno anche il massaggiatore Maurizio Tura.



Lascia, invece, dopo una sola stagione il preparatore dei portieri Giacomo Morelli. I dirigenti del club di Serravalle ringraziano Morelli per il lavoro portato avanti con dedizione e gli fanno i più cordiali auguri per il proseguimento della sua carriera sportiva.