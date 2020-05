Rimini ringrazia il Team Bota, 200 cittadini in aiuto alla popolazione durante emergenza Covid-19

Attualità

Rimini

| 15:53 - 29 Maggio 2020

Alcuni volontari del Team Bota con il vicesindaco Gloria Lisi.

«Un aiuto concreto nei momenti più duri ma, soprattutto, un atteggiamento sempre positivo, con il sorriso sulle labbra e la voglia di mostrare la parte migliore della nostra città, quella di chi si rimbocca le maniche per aiutare gli altri». Così il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi ha salutato i volontari del Team Bota Rimini, ricevuti nel suo ufficio di via Ducale. «In pochi giorni – ricorda la Lisi – siete passati da 5 a 200, con una solidarietà attiva e coinvolgente.1.200 richieste portate a termine, portando a chi aveva più bisogno pacchi viveri e alimenti, oppure dando una mano nella farmacia dell'ospedale; una parola dolce ed un sorriso per tutti, con particolare riguardo ai nostri anziani. Una relazione che sicuramente continuerà a dare i suoi frutti anche in futuro. Grazie di cuore, a nome di tutta la Città».