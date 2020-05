Coronavirus: oggi 29 maggio un solo nuovo caso nel pesarese

Attualità

Pesaro

| 15:37 - 29 Maggio 2020

Ospedale.

Nelle marche, nelle ultime 24 ore il Gores ha registrato quattro casi positivi su 750 test effettuati. Complessivamente in regione sono stati effettuati 1.279 tamponi, oltre ai 750 del percorso diagnosi anche 529 del percorso guariti. Dei 4 nuovi casi 3 sono stati riscontrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono 1.121 ed uno a Pesaro Urbino (2.741). Contagi zero invece ad Ascoli Piceno (290), Fermo (469) e Ancona (1.870). Da inizio emergenza i casi positivi salgono a 6.723 su 64.361 test effettuati.