Coronavirus Rimini, dati al 29 maggio: 2 nuovi casi

| 17:55 - 29 Maggio 2020

Due nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 sono stati riscontrati in Provincia di Rimini, a seguito di tampone successivo a test sierologico. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi asintomatici e in isolamento domiciliare. Le autorità hanno inoltre comunicato un nuovo decesso, di una 83enne, e 17 nuove guarigioni. I casi totali nel territorio riminese, da inizio epidemia, sono stati 2152.



I casi per comune



Rimini 793 (+3 dal precedente conteggio del 26 maggio)

Cattolica 271 (+1 dal precedente conteggio del 26 maggio)

Riccione 259 (+2 dal precedente conteggio del 26 maggio)

Misano Adriatico 129

San Giovanni in Marignano 140

Santarcangelo di Romagna 76 (+1 dal precedente conteggio del 26 maggio)

San Clemente 40

Montescudo-Monte Colombo 41 (+1 dal precedente conteggio del 26 maggio)

Morciano di Romagna 45

Coriano 79

Novafeltria 33

Bellaria Igea Marina 47

Saludecio 23

Verucchio 22

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 9

Montefiore Conca 9

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant’Agata Feltria 1



Attuali positivi (149)



Rimini 51

Cattolica 27

Riccione 16

Santarcangelo 12

San Giovanni in Marignano 8

Misano Adriatico 4

Morciano di Romagna 4

Novafeltria 4

San Clemente 4

Bellaria igea Marina 3

Coriano 3

Saludecio 3

Verucchio 3

Montescudo Monte Colombo 2

Pennabilli 2

San Leo 1

Maiolo 1

Mondaino 1



Decessi (totale 236)



Rimini 96

Riccione 36

Cattolica 34

Misano Adriatico 16

San Giovanni in Marignano 14

Altre città: Coriano (7), Bellaria Igea Marina (6, +1), San Clemente (5), Morciano, Saludecio (4), Novafeltria e Santarcangelo (3), Montescudo Monte Colombo, Verucchio (2), Pennabilli, Mondaino, Montegridolfo e Poggio Torriana (1)