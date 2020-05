Coriano: la Omc si "reinventa" e produce colonnine per gel igienizzante mani

Attualità

Coriano

| 13:25 - 29 Maggio 2020

La consegna delle colonnine.

Sono state consegnate oggi (venerdì 29 maggio) al comune di Coriano, da un rappresentante dell'azienda Omc, le otto colonnine per la distribuzione dell'igienizzante per le mani, posizionate presso il municipio, la biblioteca ed il comando della Polizia Locale. Una nona colonnina è stata donata dall'azienda, a conduzione familiare, che da 60 anni produce macchine utensili a Coriano e che al momento occupa 6 persone. Nel momento della crisi, pur essendo tra i settori che avrebbero potuto continuare la produzione. sono comunque stati costretti a fermarsi per mancanza di ordini. Da qui l'idea di iniziare produzioni più vicine alle richieste del momento e quindi ad attivare nuove linee produttive.



Il sindaco Domenica Spinelli commenta: «Sono fiera di aziende del territorio come questa, con la capacità di reinventarsi, senza darsi per vinte, con entusiasmo, ripartono, se pur nelle mille difficoltà. Colgo l'occasione oltre che per ringraziare la OMC di Bisognani anche per augurare a tutte le aziende del territorio una veloce ripartenza e ribadisco la mia personale disponibilità ad affrontare le problematiche inerenti all'attuale crisi nella ricerca delle soluzioni più idonee».