Centri Estivi Rimini: aperte le domande, 180 i posti disponibili

Attualità

Rimini

| 12:51 - 29 Maggio 2020

Centri estivi (foto di repertorio).

Ora è ufficiale, con l'approvazione dell'avviso di iscrizione - e la relativa pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Rimini – sono aperte le domande per i centri estivi 3-6 anni per l'estate 2020. L'apertura dei centri ricreativi estivi 3-6 anni è confermata il 22 giugno, con chiusura il 31 agosto 2020. La frequenza è riservata a bambini di 3 - 6 anni (nati nel 2014.2015, 2016) compresi i bambini che compiono i tre anni entro il 21 giugno 2020. Le sezioni estive funzioneranno dal lunedì al sabato indicativamente dalle 8.00 alle 16.00.



Punteggi e priorità



Nel bando vengono confermate le priorità e i relativi punteggi. Le novità confermate sono quelle di punteggi addizionali un punteggio aggiuntivo alle professioni particolarmente impegnate nel periodo di emergenza a contrasto al Covid, agli stagionali e a coloro che hanno perso il posto di lavoro. Confermata inoltre la priorità per i Bambini con bisogni speciali certificati ai sensi della legge e per situazioni di grave disagio familiare segnalati dalla Tutela Minori dell'Ausl.



Plessi e posti disponibili



Saranno sei i plessi in cui si potrà fare domanda, ognuno con la disponibilità totale di 30 bimbi, per un totale complessivo di 180 posti.



Galeone – Via Sacramora 38 – Viserba



Vela – Via lago di Garda 15 – Torre Pedrera



Lucciola – Via di Mezzo 10 – Rimini



Rondine – Via Pagliarani 2 – Rimini



Il Delfino – Via N. Tommaseo 5 – Bellariva



Margherite – Via Losanna 16 – Miramare



Modalità di iscrizione



Sarà possibile presentare la domanda dal 1 al 10 giugno, esclusivamente utilizzando il modulo online al link: https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it



Nessuna paura, per chi avesse difficoltà nella compilazione o bisogno di assistenza sarà possibile contattare telefonicamente l'ufficio Scuola del Comune competente per assistenza telefonica ai numeri 0541/704748 – 0541/704766 o via email alla casella ufficioiscrizioni@comune.rimini.it



Graduatoria provvisoria e conferma dell'iscrizione



La graduatoria provvisoria, stilata per punteggio, verrà pubblicata il 12/06/2020 e sarà consultabile esclusivamente sul sito del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it). La graduatoria definitiva si formerà automaticamente con le posizioni di coloro i quali avranno confermato l'iscrizione mediante pagamento entro il 15 giugno 2020. Tutti i genitori dei minori accettati dovranno sottoscrivere il "Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.