Bioetica e religioni, prossimo seminario dell'istituto Marvelli con Gabriele Raschi

| 11:18 - 29 Maggio 2020

"Questioni di bioetica in prospettiva interreligiosa" è il titolo del prossimo seminario di approfondimento del corso di alta formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali” organizzato dall'istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro. A tenere la doppia relazione il docente Gabriele Raschi, che sarà possibile seguire via streaming mercoledì 3 e martedì 9 giugno giugno dalle 17.10 alle 19.40.



Gabriele Raschi è docente di Morale familiare e sessuale e di Teologia della nuzialità presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”. Svolge inoltre il corso di Bioetica Sanitaria presso il corso in Scienze infermieristiche dell’istituto Camilliano ed è insegnante di religione cattolica nei licei della Repubblica di San Marino, nonché coordinatore del dipartimento della Sanità e sicurezza sociale della repubblica di San Marino, presidente del comitato etico della fondazione In scientia fides e dell'università Sammarinese dell’età libera “Il Sorriso”.