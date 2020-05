Calcio RSM: Achille Fabbri confermato alla guida del Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 10:57 - 29 Maggio 2020

Achille Fabbri.

La Società Sportiva Murata ha confermato Achille Fabbri alla conduzione tecnica per la stagione 2020/2021. L'allenatore italiano è stato protagonista di una brillante annata alla guida della società bianconera dopo aver avuto un'esperienza di due anni al Vis Novafeltria (1^ Categoria italiana) e in campo indossando la maglia del San Giovanni nella stagione 2002/2003.



«Ringrazio la dirigenza per l'opportunità di poter continuare il progetto iniziato, il mio staff di lavoro e soprattutto il gruppo di ragazzi, che si è speso sempre al 110 per cento» le parole a caldo dopo la conferma.



La dirigenza è al lavoro per confermare il gruppo che si è particolarmente distinto in questa stagione così particolare.