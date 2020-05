Santarcangelo non rinuncia alla sua Estate viva, commercianti al lavoro per ripensare gli eventi In ballo molte iniziative clou come SantarcanGelato o Calici,

Attualità Santarcangelo di Romagna | 07:52 - 29 Maggio 2020 Serata animata in centro a Santarcangelo di Romagna. A Santarcangelo di Romagna il palinsesto degli eventi estivi si riunisce ormai da anni sotto l'etichetta di “Estate viva”, che è richiama il nome dell'associazione di commercianti "Città viva" che sta dietro l'organizzazione del calendario eventi che a questo punto della stagione era già disponibile e completo, ma quest’anno dovrà essere totalmente stravolto, con qualche inevitabile sacrificio.





Sarà quindi un’estate priva di eventi quella di Santarcangelo?

A questa domanda risponde Nino Conti, membro del direttivo dell’associazione dei commercianti della città: «"Estate Viva" è un momento fondamentale dell’attività lavorativa. Negli anni abbiamo consolidato la ricchezza e l’attrattiva della proposta di eventi estivi tanto da indurre, santarcangiolesi o non, a pensare che, in qualsiasi fine settimana d’estate a Santarcangelo ci sia uno spettacolo, una manifestazione, una festa. Naturalmente quest’anno le cose saranno molto diverse ma noi non vogliamo mollare la presa e vogliamo tentarle tutte: stiamo valutando la fattibilità sia di Calici, sia di SantarcanGelato e anche di Denti Mancanti, naturalmente sotto forma diversa, ma comunque vogliamo dare continuità a questi appuntamenti storici. Inoltre stiamo progettando una nuova versione di Shopping Night, il tutto quanto con un attenzione particolare alla sicurezza di tutti. Al momento, purtroppo, non possiamo avere certezze da dare ai cittadini, ma quello che possiamo assicurare è che l’Associazione Città Viva farà tutto quello che è possibile per rendere “Viva” anche questa strana estate. Tutti meritiamo momenti di svago, di leggerezza, dopo questi mesi difficili, lo meritano i negozianti e soprattutto i cittadini e se fosse anche piccola la possibilità di realizzare eventi noi di Città Viva Santarcangelo la sfrutteremo al massimo!».

