Il Covid allenta la presa: zero casi e zero decessi in provincia di Pesaro Urbino

| 21:06 - 28 Maggio 2020

Foto di repertorio.

Per la quarta volta, in poco piu' di 10 giorni, il Gores nelle Marche registra zero vittime giornaliere affette da Coronavirus. La prima volta, dopo tante settimane di emergenza in cui purtroppo l'elenco dei decessi si aggiornava quotidianamente, il 17 maggio, poi il 21 maggio, il 26 maggio ed infine oggi. Restano dunque 997 i decessi registrati nelle Marche da inizio emergenza.



Solo un caso positivo nelle ultime 24 ore in tutta la regione. Dopo gli zero contagi del 26 maggio ieri sono stati processati 1.575 tamponi (796 del percorso nuove diagnosi e 779 del percorso guariti) e le analisi di laboratorio hanno rilevato solo un positivo della provincia di Macerata dove i contagi salgono a 1.118. Contagi zero invece a Pesaro Urbino (2.740).