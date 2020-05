FOTO Incidente sul lavoro: operaio cade da impalcatura. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:43 - 28 Maggio 2020

Elisoccorso e sanitari sul posto. Foto Amato ballante.

Poco dopo le 16, in via nazionale Adriatica interna al n. 67, nel Comune di Misano Adriatico, si è verificato un infortunio sul lavoro. Un operaio, al lavoro su un'impalcatura all'esterno di una rivendita auto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Misano Adriatico, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 4 - 5 metri. Subito allertato il 118, intervenuto con un'ambulanza e automedica. Appena esaminato il ferito, che aveva riportato un forte trauma cranico e la frattura del bacino, il medico ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato con l'ambulanza in un campo poco lontano, dove nel frattempo era atterrato l'elicottero; da qui il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena.