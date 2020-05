Coronavirus 28 maggio, dati Rimini: 5 nuovi casi e nessun decesso

Attualità

Rimini

| 18:23 - 28 Maggio 2020

Corridoio ospedale.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Cinque nuovi casi di positività alla Sars-CoV-2 riscontrati in Provincia di Rimini, come comunicato dalla regione Emilia Romagna, ma due riguardano cittadini residenti fuori dal nostro territorio. Non si sono verificati nuovi decessi. Da inizio epidemia, nel territorio riminese, i casi di positività sono stati 2150. Nel dettaglio uno solo dei nuovi pazienti è in ospedale; gli altri quattro sono in isolamento domiciliare. Diciannove le guarigioni registrare nelle ultime 24 ore.