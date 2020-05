Riccione: si conferma forte interesse degli esercenti per ampliamento attività su spazi pubblici

Attualità

Riccione

| 15:29 - 28 Maggio 2020

Elena Raffaelli in consiglio comunale (foto di repertorio).



L'assessore alle Attività Economiche del Comune di Riccione, Elena Raffaelli, ha incontrato questa mattina (giovedì 28 maggio) i rappresentanti delle associazioni di categoria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, degli albergati e delle cooperative dei bagnini, per un feedback sullo scorso weekend, il primo della stagione estiva 2020.



«I temi dell'incontro che abbiamo voluto come Amministrazione sono stati quelli della riapertura, ovviamente a partire dalle spiagge - commenta l'assessore Raffaelli -. Molto l'interesse intorno al progetto del Riccione Square Estate 2020 perché l'estensione sul suolo pubblico da parte degli esercenti è stata accolta come un'opportunità. In generale come primo banco di prova, la voglia di lavorare in costante contatto con l'amministrazione pubblica è tanta, siamo stati insomma d'accordo che bisogno andare avanti con ottimismo».