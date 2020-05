Rimini: veloce ma intenso peggioramento. Arrivano i temporali

Attualità

Rimini

| 15:22 - 28 Maggio 2020

E' in arrivo un peggioramento del tempo sul riminese, con temporali dalla serata di oggi (giovedì 28 maggio) fino al pomeriggio di domani (venerdì 29 maggio). Oltre al consueto bollettino, abbiamo chiesto un approfondimento allo staff di Centro Meteo Emilia Romagna. Ci ha risposto Federico Antonioli.



1) In questi ultimi giorni abbiamo avuto temperature gradevoli e sole, ma soprattutto l'anticiclone africano è stato lontano dall'Italia, cosa accadrà nel week-end?



Sì, e rimarrà lontano anche nelle prossime giornate. Anzi, le condizioni sono in peggioramento dalla serata odierna e da questa notte avremo una veloce fase perturbata. Poi se la giornata di Sabato dovrebbe vedere ampie schiarite specialmente dal pomeriggio, Domenica si rinnoverà l'instabilità nella fascia pomeridiana, in particolar modo sui rilievi. Le coste potrebbero invece cavarsela con un po' di nuvolosità ma bassa probabilità di pioggia.



2) Per l'inizio del mese di giugno cosa dobbiamo aspettarci?



Come ben sai non mi piace spingermi oltre i fatidici 3-4 giorni, tuttavia mi aspetto un inizio Giugno maggiormente dinamico. Diciamo che se nei primi giorni l'instabilità rimarrà relegata alla fascia pomeridiana e sulla parte appenninica della provincia, verso il fine della prossima settimana ci attendiamo un aumento spiccato della variabilità. Poi ne riparleremo meglio.



3) Qual è la situazione idrica del riminese?



Dal punto di vista del bilancio idroclimatico siamo sotto media sia sulla fascia pianeggiante sia sia su quella Appenninica. La Diga di Ridracoli è ancora a un ottimo livello, però la pioggia è comunque necessaria. Peccato non sia arrivata negli ultimi mesi, vedremo cosa ci riserveranno i prossimi, anche se, di norma, non è certo l'estate la stagione a cui affidarsi per piogge abbondanti.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Venerdì 29 Maggio 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso fin sul primo pomeriggio poi graduali schiarite col passare delle ore.

Precipitazioni: rovesci, anche temporaleschi, tra notte e mattina in graduale attenuazione dalla tarda mattinata, con residue piogge nella prima parte del pomeriggio sui rilievi. Non si escludono accumuli puntualmente elevati.

Temperature: in aumento nei valori minimi, compresi tra +10°C e +13°C, in diminuzione nei massimi, compresi tra +17°C e +21°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 30 Maggio 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare al mattino con locali addensamenti più compatti. Poco nuvoloso tra pomeriggio e serata.

Precipitazioni: locali piovaschi o brevi rovesci possibili tra tarda notte e prima mattinata, assenti nelle ore successive.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +7°C e +12°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra +17°C e +20°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 31 Maggio 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie lungo la costa e qualche addensamento più consistente, specie nel pomeriggio su zone interne e fascia appenninica.

Precipitazioni: possibili rovesci e temporali in formazione sui rilievi e locale sconfinamento entro il tardo pomeriggio sulle aree pianeggianti. Costa probabilmente non interessata dalle precipitazioni.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, compresi tra +9°C e +12°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +18°C e +22°C.

Venti: deboli occidentali al mattino, rotazione da Sud-Est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: Il mese di Giugno inizierà all’insegna di un contesto variabile con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi, comunque via via meno probabili col passare dei giorni fino a Giovedì. Probabile incremento dell’instabilità da Venerdì e nel corso del week-end. Temperature inferiori alla media del periodo, in rialzo da metà settimana.

