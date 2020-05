Rimini, movida in centro: scattano i divieti. Dalle 21 stop bevande e cibo per strada

Attualità

Rimini

| 15:00 - 28 Maggio 2020

Un locale nel centro storico.

Nessuna chiusura anticipata dei locali del centro di Rimini alle 21. Il temuto provvedimento, che era al vaglio dell'amministrazione comunale, non sarà adottato. C'era forte preoccupazione degli operatori economici per le ricadute provocate da questa stringente misura anti movida, ma alla fine si è optato per la linea più morbida. Alle 21 scatterà però il divieto di asporto. Potranno essere serviti solamente i clienti ai tavoli, con la possibilità per gli esercenti di utilizzare anche i banconi della Vecchia Pescheria. Dalle 20 invece divieto assoluto per i minimarket di vendere bevande alcoliche. L'amministrazione comunale ha precisato che non ci saranno ingressi contingenti in centro, né steward, ma la zona sarà presidiata dalle forze dell'ordine per i controlli di rito. L'ordinanza resterà in vigore fino al 30 giugno, poi potranno esserci delle proroghe.