Riccione ricorda Ezio Bosso: le sue musiche suoneranno per dare il benvenuto all'estate

Attualità

Riccione

| 14:56 - 28 Maggio 2020

Ezio Bosso durante il concerto dello scorso dicembre al Palacongressi di Riccione.

In occasione del ponte del 2 giugno, la città di Riccione offrirà un'esperienza unica che abbraccerà i viali del centro e il lungomare e omaggerà il maestro Ezio Bosso: da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno risuoneranno le note di alcune delle sue più celebri composizioni trasmesse in filodiffusione, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 22. Nel mese di dicembre il pubblico di Riccione ha avuto il privilegio di ammirare Ezio Bosso dal vivo come direttore della Europe Philharmonic Orchestra, prima con due giorni di prove aperte al pubblico allo Spazio Tondelli e poi, il 29 dicembre, con il Concerto degli Auguri al Palacongressi. Un'esperienza che ha coinvolto, senza distinzioni, adulti e bambini, esperti e neofiti, uniti dallo stesso amore per la musica. La musica di Ezio Bosso vuole essere la colonna sonora di una Riccione che ha scelto quest'estate di "disegnare il sole" - tema grafico e immagine coordinata ideata e realizzata dallo Studio Luca Sarti - e sta riprendendo confidenza con i suoni e il respiro della città dopo il lockdown. In un momento in cui non è possibile stare vicini fisicamente, la risposta di Riccione è un invito a sentirsi parte di un'orchestra, in cui le note percorrono all'apparenza traiettorie solitarie ma che, insieme, compongono una maestosa e indimenticabile sinfonia. Il Comune di Riccione porge un ringraziamento speciale alla disponibilità e alla collaborazione di Roberto Saielli titolare dell'azienda Jolly Elettronica di Riccione, che cura la filodiffusione nelle strade cittadine.