Il sindaco di Bellaria Igea Marina: "ecco i nostri concreti aiuti a famiglie e aziende"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:30 - 28 Maggio 2020

Il sindaco Filippo Giorgetti.

Ammonta a ben 1.142.000 euro il pacchetto di interventi a sostegno di aziende e famiglie approvato in settimana dalla giunta comunale: un insieme di agevolazioni, esenzioni e contributi destinati alle attività ed ai nuclei famigliari maggiormente colpiti dalla crisi economica.



«In queste settimane abbiamo lavorato con l’obiettivo di mettere a sistema, in un’unica delibera e in un quadro di interventi complessivo, un pacchetto di azioni mirate che rispondono a un obiettivo preciso: fare tutto il possibile per aiutare le nostre famiglie. Soprattutto quelle che portano sulle proprie spalle le piccole e medie imprese di Bellaria Igea Marina, spina dorsale del nostro tessuto economico, commerciale, artigianale e turistico», spiega il sindaco Filippo Giorgetti.



Nel provvedimento approvato trova copertura, anzitutto, l’estensione dell’esenzione Cosap per il periodo dal 1^ maggio al 31 ottobre: misura che il D.L. 34/2020 prevederebbe esclusivamente per le imprese di pubblico esercizio, e che a Bellaria Igea Marina è stata allargata a negozi, artigiani, alberghi, bagnini e palestre. Una leva a favore delle aziende che “vale” 115.000 euro e che si accompagna a un nuovo rinvio della rata Cosap il cui pagamento era inizialmente previsto a fine marzo: nuova scadenza fissata al 31 luglio, per concedere ulteriore tempo alle aziende per rimettere in moto la propria economia.



Ben 500.000 euro sono invece stati stanziati per consentire il taglio del 25 % della quota variabile della Tassa Rifiuti, a beneficio di tutti quegli esercizi che, nella cosiddetta fase 1, hanno chiuso la propria attività per effetto di disposizioni dirette emanate da governo, autorità regionali o comunali. 250.000 euro costituiranno poi, come detto, un fondo anti crisi rivolto ad aziende e famiglie, che consentirà un diffuso rimborso di tasse e tariffe comunali: una cifra importante, quella stanziata, che si legherà alla pubblicazione di apposito bando.



Altra misura a favore di cittadini e famiglie, quella con cui l'amministrazione ha azzerato le tariffe delle scuole, dai servizi in se’ alle rette per mensa e trasporto, per il periodo di chiusura delle stesse: un provvedimento, quest’ultimo, che insieme all’azzeramento delle tariffe per i parcheggi di tutto il mese di maggio e alla riduzione dei costi degli abbonamenti per la sosta, muove nel complesso altri 277.000 euro.



A completare il quadro, l’impegno da parte dell’amministrazione a procedere ai rimborsi, a beneficio di chi abbia versato tributi in eccedenza (alla luce proprio delle misure tributarie appena approvate), entro il mese di luglio. Infine, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 dicembre di quest’anno: una misura pensata, anch’essa, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, e della quale si potranno avvalere attraverso apposita modulistica che verrà predisposta dagli uffici comunali.