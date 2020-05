Boom di guariti sul Titano, scendono ancora gli attuali positivi al Coronavirus a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:20 - 28 Maggio 2020

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Altra esplosione dei casi di persone guarite dalla Covid-19 sul monte Titano, un altro segnale positivo sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus nella repubblica di San Marino.



A parte i 3 nuovi positivi su 101 tamponi, ieri ci sono stati ben 28 guariti, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Un dato che porta gli attuali positivi a 306 e i guariti totali a 322, mentre i deceduti restano fermi a 42. Per la prima volta la curva del contagio viene superata da quella delle remissioni.



Tra le persone positive, 4 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino (1,3% del totale), sempre una in terapia intensiva (0,3%). Sono quindi 302 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio (98,7% del totale).