Lotta contro l'abbandono dei rifiuti a Coriano, Comune, Gev e carabinieri forestali fanno squadra

Attualità

Coriano

| 11:11 - 28 Maggio 2020

Le foto del controllo effettuato ieri dalla squadra anti abbandono dei rifiuti.

Mercoledì su segnalazione del Comune di Coriano, delle guardie ecologiche volontarie e dei carabinieri forestali, sono state ripulite numerose zone demaniali sulle rive del fiume Marano dove erano stati abbandonati rifiuti ingombranti e pericolosi, tra cui amianto e carta catramata.



I controlli saranno sempre più serrati per individuare chi, senza vergogna e coscienza, abbandona in un ambiente naturale così bello e a disposizione di tutti, materiali pericolosi e dannosi per l'ambiente.



L'ambiente è di tutti e i costi per la pulizia delle aree demaniali e pubbliche vengono spalmati dal gestore Hera su tutti i contribuenti.



L’attività svolta dal corpo delle Gev sul territorio del comune di Coriano è molto importante: nel corso del 2019 sono state effettuate 292 ore di servizi da oltre 200 guardie percorrendo quasi 4500 km. Sono stati effettuati 3 verbali di sopralluogo e rilievo illecito e un verbale di accertata violazione. Gli interventi sono stati effettuati su segnalazioni dell’assessorato all’ambiente, di privati cittadini e nell’ambito delle attività proprie delle guardie ecologiche. Per il controllo ambientale e tutela del territorio, l’amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione con le Gev fino al 31 dicembre 2021.



Per segnalazioni scrivere a corpogevrimini@gmail.com.