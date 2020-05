Rimini, pronta a girare la ruota panoramica: è iniziata la fase di montaggio

Eventi

Rimini

| 09:26 - 28 Maggio 2020

La ruota panoramica di Rimini.

Tornerà fino al 27 settembre la ruota panoramica al porto di Rimini. In questo momento è in fase di montaggio ma sarà aperta al pubblico a partire dal prossimo martedì 2 giugno, con orario dalle 10 alle 24. Rimini si prepara quindi, a riaccogliere la ruota: sembrava che l’emergenza coronavirus avesse allontanato l’attrazione turistica della città con i suoi 50 metri di altezza, invece ieri mattina a sorpresa sono iniziate le operazioni di montaggio. Ovviamente saranno rispettate tutte le norme anti-contagio come da protocollo regionale.