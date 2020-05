Calcio RSM: Cosmos, fiducia rinnovata a mister Cristian Protti

Sport

28 Maggio 2020

Protti, allenatore Cosmos.

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos è lieta di annunciare la conferma di Cristian Protti alla guida tecnica della squadra di calcio a 11 per la seconda stagione consecutiva.

Siederà nuovamente sulla panchina, accanto all’ex allenatore di Domagnano, Murata, Folgore, Cesenatico e Imolese, anche il vice Massimo Pari.

“Sono contento per la mia conferma perché la Cosmos è l’ambiente ideale per allenare bene”, ha dichiarato Protti.

Protti e i dirigenti del club gialloverde di Serravalle sono già al lavoro per confermare l’ossatura della squadra e cercare di implementarla con innesti mirati con l’obiettivo di migliorare i risultati, parziali a causa dello stop imposto dall’emergenza coronavirus, ottenuti in questa stagione.