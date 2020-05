Il 29 maggio riapre il Grand Hotel di Rimini

Eventi

| 17:31 - 27 Maggio 2020

La piscina interna del Grand Hotel di Rimini.

Dal 29 Maggio il Grand Hotel Rimini, il Ristorante La Dolce Vita e la spiaggia riaprono in totale tranquillità. "Abbiamo messo a punto un protocollo di sicurezza e sanificazione che abbiamo chiamato "Safe is Better" - spiega Beatrice Mazzocchetti, Quality Manager - Al Grand Hotel, la pulizia e l’igiene dei nostri ambienti rivestono da sempre un ruolo importante. Da anni adottiamo un Sistema di Qualità rigoroso che delinea regole e metodi di lavoro in grado di garantire il massimo livello di igiene.Per questo motivo siamo pronti a riaprire e ad accogliere i nostri ospiti in quanto abbiamo semplicemente potenziato, in base alle linee guida ricevute dalle istituzioni, quelle misure severe e rigorose che abbiamo sempre applicato e che ci rendono un’eccellenza nel panorama turistico italiano e internazionale."