VIDEO, selvaggia rissa davanti all'Arco d'Augusto per questioni di cuore

Cronaca

Rimini

| 14:36 - 27 Maggio 2020

Forse una questione di cuore è alla base della violenta rissa avvenuta verso le 13 e 30 a Rimini, in via XX Settembre, davanti all’Arco d’Augusto. Protagonisti due ragazzi foggiani che hanno prima iniziato ad insultarsi, sono quindi arrivati alle mani e, dopo calci pugni, uno di loro ha tirato fuori un coltello da cucina, verosimilmente portato da casa. L’altro per difendersi ha afferrato dei cocci di bottiglia. Immediato l’allarme lanciato alla Polizia dai passanti. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i due in ospedale a Rimini. Sui fatti indagano gli agenti della Questura di Rimini.