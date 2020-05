"Noi e l’Europa": giovedì 28 maggio Gigi Riva incontra Ilvo Diamanti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:54 - 27 Maggio 2020

Ilvo Diamanti.

Sarà Ilvo Diamanti a chiudere la rassegna della biblioteca Baldini “Come sarà dopo il virus. Dialoghi sul futuro”: giovedì 28 maggio alle ore 21 il sociologo, politologo e saggista dialogherà con Gigi Riva sul tema “Noi e l’Europa”. Scrivendo un messaggio o commentando il post della pagina Facebook della Baldini (www.facebook.com/Biblioteca.Baldini.Santarcangelo/) sarà possibile intervenire e fare domande durate l’incontro, che verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma https://santarcangelo.civicam.it. Sul medesimo sito sono pubblicate anche le registrazioni dei precedenti incontri di Gigi Riva con il giornalista Wlodek Goldkorn (Il ruolo della cultura), l’architetto Eduard Mijic (Gli spazi pubblici), lo scrittore e insegnante Marco Balzano (Quale scuola domani).



Ilvo Diamanti è attualmente docente ordinario di Scienza Politica nella Facoltà di Sociologia dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo". Presso la Facoltà di Sociologia ricopre l'incarico di direttore del Laboratorio di Studi Politici e Sociali (LaPolis) ed è Prorettore per i rapporti internazionali e con il territorio dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Attualmente ha la responsabilità scientifica di “Demos & Pi”, l'istituto che cura indagini periodiche sulla società italiana. Tra queste, il rapporto annuale “Gli italiani e lo stato” e le rilevazioni trimestrali de “L'Osservatorio sul capitale sociale degli italiani”. Dal 2011 è Presidente della Società Italiana di Studi Elettorali (SISE). Dal 2001, sul quotidiano La Repubblica, tratteggia le imperdibili "Mappe" con cui racconta opinioni, orientamenti in ambito politico, culturale e sociale degli italiani. Tra le sue ultime pubblicazioni, “Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie”, “Le divergenze parallele. L'Italia: dal voto devoto al voto liquido”, “Tra politica e società. Fondamenti, trasformazioni e prospettive”.