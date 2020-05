San Giovanni in Marignano concede suolo pubblico gratis a bar e ristoranti

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:45 - 27 Maggio 2020

San Giovanni in Marignano.

Nell’ultima Giunta del 25 maggio sono stati approvati i criteri per la concessione del suolo pubblico a titolo gratuito, a favore degli operatori marignanesi, nell’ottica della valorizzazione dell’apertura all’esterno in tutta sicurezza.

L’Amministrazione Marignanese ha infatti deciso di capitalizzare i proficui incontri con le Associazioni di Categoria, svolti nelle scorse settimane, prevedendo di concedere fino al 31 ottobre le proprie aree pubbliche per agevolare il più possibile la ripartenza dei pubblici esercizi di somministrazione, attraverso un procedimento amministrativo semplificato e senza particolari limitazioni.

Infatti è stata prevista la possibilità di occupare il suolo pubblico a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con modalità autorizzative particolarmente snelle, sino a prevedere la formula del provvedimento tacito (silenzio assenso) trascorsi 7 gg. dalla domanda e senza prefissare alcun limite dimensionale alle richieste. Con questa scelta l’Amministrazione Comunale, da sempre vicina alle esigenze delle proprie imprese, ha inoltre inteso garantire lo svolgimento delle suddette attività in piena sicurezza, limitando il più possibile la permanenza degli utenti in luoghi chiusi ed allargando l’estensione per evitare pericolosi assembramenti all’aperto.

La Giunta ha deciso altresì di prevedere la costituzione di un fondo ad hoc per il rimborso dell’imposta di occupazione suolo pubblico, versato sia dagli operatori in sede fissa che dagli ambulanti, che si concretizzerà in occasione della prossima variazione di bilancio, con un contributo a favore degli operatori commerciali al fine di restituire la quota parte di tributo per l’occupazione non goduta in occasione dell’applicazione delle misure di lockdown.

Oltre a questo è stata stabilita la pedonalizzazione del centro storico tutte le sere dalle 19.30 del pomeriggio fino al mattino successivo e nel fine settimana, così da permettere ai visitatori la piena riscoperta del borgo in tutta la sua storicità e bellezza, senza l’ostacolo delle autovetture parcheggiate e contemporaneamente frequentare i locali del centro in tutta sicurezza.



“Con questa decisione” commenta il Sindaco Daniele Morelli “abbiamo deciso di arrivare ad una soluzione condivisa con gli stessi operatori e non calata dall’alto, che potesse da un lato dare agli stessi una concreta possibilità di ripartenza e, dall’altro, permettere loro di rispettare appieno i protocolli di sicurezza e distanziamento sociale. Siamo consapevoli che ci aspetta un periodo non semplice per la nostra economia ma vogliamo essere al fianco dei nostri operatori così come dimostrato con questo provvedimento, per assecondare e sostenere il più possibile chi ha la volontà di riaprire nonostante le tante difficoltà presenti. Speriamo che in tantissimi cittadini e turisti possano venire a trovarci durante il periodo estivo ed apprezzare la bellezza del nostro borgo e la bontà delle nostre proposte enogastronomiche in un’atmosfera davvero magica”.