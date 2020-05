Cortometraggi per promuovere l'educazione ambientale, parte il concorso da San Marino

Eventi

| 13:12 - 27 Maggio 2020

Anche l’espressione artistica può contribuire a diffondere la cultura ambientalista. Lo sostiene il San Marino green festiva che da quest’anno promuove un riconoscimento all’ecodocumentario più in linea con la propria filosofia, il San Marino green movie, il cui bando è uscito il 26 maggio sulla pagina Facebook, mentre il premio verrà conferito il 26 settembre.



Il concorso si articola in due fasi, un primo periodo dedicato alla ricezione dei cortometraggi che promuovano e contribuiscano all'attuazione di politiche ecosostenibili su piccola e larga scala, anche tramite azioni di sensibilizzazione, (della durata massima di 15 minuti e realizzati negli ultimi 2 anni), un secondo in cui le opere saranno giudicate e messe in competizione, fino alla proclamazione durante una delle serate del festival, in programma a fine settembre.



La proiezione del corto "Oltre le nubi" sarà non solo occasione per premiare i vincitori del San Marino Green Movie ma anche per vedere e commentare con questi ospiti illustri i lavori dei ragazzi.