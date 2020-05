Fiera di Rimini, lavori serrati per prepare le prossime Ttg, Sia e Sun in totale sicurezza

Eventi

27 Maggio 2020

La fiera di Rimini allestita per TTG, SIA e SUN.

Le edizioni 2020 di TTG, SIA e SUN, le tre fiere ounta su viaggi, ospitalità e outdoor di Italian Exhibition Group in programma in contemporanea dal 14 al 16 ottobre alla fiera di Rimini, segneranno un punto di svolta. Per i temi che saranno trattati, in una chiave totalmente nuova e che cercherà di dare risposte pronte alle mille difficoltà del settore, funestato dall'attuale emergenza. Ma anche per la riorganizzazione degli spazi, che sono già stati ripensati per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga in sicurezza. Gli accorgimenti rientrano nel progetto "safe business" e riguarderanno i mezzi di trasporto e i parcheggi, gli ingressi programmati, l'apertura degli accessi e gli ingressi multipli, la presenza di dispender e mascherine in caso di disponibilità



SArà la 57esima TTG Travel Experience la 69esima SIA Hospitality Design e la 38esima SUN Beach&Outdoor Style, pronte a innovare assieme, a partire dal modo di visitare l’Italia. La chiave di lettura sarà il think human che a maggior ragione deve valere anche nei giorni della manifestazione. Dopo il warm-up con i testimonial che hanno aderito alla campagna #iononrinuncioaTTG, le condizioni per tornare a partecipare ci sono tutte.



Un nuovo modo di concepire gli ambienti indoor e outdoor, il servizio di ospitalità, la centralità del cibo, sono gli asset su cui riconquistare il mercato domestico e proiettare all’estero valori solidi come la sostenibilità ambientale, il calore umano, la professionalità, gli standard di qualità che insieme formano la catena di valore della destinazione Italia.



La convegnistica sarà uno dei punti di forza: per i player del mercato che condivideranno progetti e capacità di resilienza, gli architetti nella definizione degli ambienti, le forniture degli accessori, la domotica intelligente, le start up innovative che renderanno più semplici e più a misura di relax i gesti quotidiani della vacanza, sino ai decisori pubblici.



E per quanti non potranno partecipare di persona, IEG ha sviluppato servizi digitali per il giusto matching tra venditori e buyer.