In autobus fra Rimini e San Marino, dal 3 giugno riapre la linea internazionale

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:45 - 27 Maggio 2020

L'autobus di collegamento fra Rimini e San Marino.

Da mercoledì 3 giugno riprendono i collegamenti autobus sulla linea internazionale fra Rimini e la repubblica di San Marino.



Dopo tre mesi di lockdown sanitario con relative limitazioni agli spostamenti tra i due stati, le aziende di trasporto su gomma Bonelli Bus e Fratelli Benedettini mettono nuovamente in moto il servizio di mobilità essenziale per i cittadini dei due territori, seguendo con l’abituale attenzione cura tutte le indicazioni e procedure in materia di sicurezza sanitaria di passeggeri e mezzi, indicate dalle Istituzioni italiane e sammarinesi.



I passeggeri sono invitati a seguire su siti e pagine social delle due aziende aggiornamenti e indicazioni sul servizio e i suoi nuovi orari. Sono in via di definizione le frequenze di viaggio in grado di rispondere all’esigenze di copertura delle corse di andata e ritorno, tra il Titano e il capoluogo della riviera.