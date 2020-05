Prima conversazione online con i giovani sulla ricerca di lavoro, parte il progetto di Poggio Torriana

Eventi

Giovedì 28 maggio alle 16 si terrà la prima "Conversazione sul lavoro" online con i giovani sul lavoro, cuore del progetto promosso dall'assessorato ai giovani del Comune di Poggio Torriana. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail a oradariaweb@gmail.com, dalla quale arriveranno le indicazioni per la partecipazione.



La relatrice della prima "conversazione sul lavoro" è Stefania Dolci, operatrice del Centro per l'impiego di Santarcangelo e sarà dedicata ai servizi, alle funzioni e alle modalità di accesso del Centro per l'impiego.



La partecipazione attiva dei giovani sarà utile per dialogare con i docenti e per interagire con loro affinché possano essere espresse domande e dubbi relativi, ad esempio, all'applicazione delle diverse forme contrattuali, rafforzando una coscienza critica e una maggiore competenza nell'affrontare il complesso mondo del lavoro. Sono inviati anche dei professionisti che si occupano di politiche giovanili nel territorio provinciale.



L'assessora ai giovani Francesca Macchitella sottolinea: «Oggi abbiamo la responsabilità e il dovere di attivare i nostri giovani sulla ricerca consapevole e mirata del lavoro. Per qualche ragazzo sarà il primo impiego dopo il diploma o dopo la tanto agognata laurea, per qualcun altro sarà un lavoro stagionale estivo e per altri sarà una necessità per sostenere l'economia famigliare. Considerando che questa stagione estiva sarà all'insegna della riprogrammazione delle attività, credo sia fondamentale portare avanti iniziative che accrescono la corretta informazione, sia sul tema della salute e sicurezza che sul tema del lavoro».



I relatori sono esperti del Centro per l'impiego e della società regionale Art-ER ed aiuteranno i giovani a capire come e dove cercare lavoro, a conoscere meglio i servizi del ​Centro per l'impiego, a comprendere quali sono le nuove opportunità in ambito professionale, a sapere come orientare il proprio curriculum in Italia e all'estero.