Film da casa per sostenere i cinema chiusi da tre mesi, c'è anche il Tiberio di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:03 - 27 Maggio 2020

Il cinema Tiberio di Rimini, chiuso da quasi tre mesi per l'emergenza Coronavirus.

C'è anche il cinema Tiberio di Rimini fra i 71 esercenti che dal 26 maggio aderiscono al progetto nazionale #iorestoinsala per sostenere le proiezioni e la distribuzione, in un momento che dura ormai dal 23 febbraio - quindi da più di 3 mesi - in cui le pellicole non si possono andare a vedere al cinema, ma che grazie a questa nuova iniziativa potranno essere essere viste anche in prima visione comodamente da casa propria.







Come funziona

Tra prime visioni e focus tematici

Le opportunità delle pellicole online

Per sostenere il proprio cinema del cuore basta recarsi sul suo sito e acquistare il biglietto, permettendogli così di incassare il prezzo della proiezione. I film saranno proposti in orari precisi e, come al cinema, sarà possibile interagire con le persone vicine dal momento che verranno assegnati dei posti virtuali e sarà possibile chattare con loro commentando il film.I primi quattro titoli in programma nei prossimi giorni sono "" dei fratelli D’Innocenzo, premiato a Berlino con l’Orso d’Argento, "" di Cristina Comencini, "" con l'atteso debutto di Christoph Waltz alla regia, "" con Shia LaBeouf, firmato a quattro mani da Tyler Nilson e Michael Schwartz.Ma ci saranno anche "" di Oscar Bong-Joon-ho, "" di Mattotti e Villetta, "Il paradiso probabilmente" di Elia Suleiman, "" di Lulu Wang. E poi ancora "" di Sebastian Borensztein, "" di Christophe Honoré e "" di Karim Ainouz.Si potrà assistere all'intervista dei registi, come i fratelli D'Innocenzo martedì 26 maggio o Cristina Comencini e Cristiana Mainardi giovedì 28, ma anche Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese venerdì 29.