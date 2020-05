Coronavirus, a Pesaro zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore

Attualità

| 20:54 - 26 Maggio 2020

Zero nuovi contagi e zero decessi di persone affette da coronavirus in 24 ore nella provincia di Pesaro Urbino. È quanto riportato nel resoconto giornaliero dal Gores aggiornato al 26 maggio. Restano invariati quindi il numero dei casi positivi complessivamente registrati nel pesarese dall'inizio dell'emergenza, 2740, e dei decessi, 527. Si tratta della seconda volta, dopo quella del 17 maggio, in tante settimane di emergenza sanitaria che nella regione non si registrano vittime a causa del Coronavirus. I pazienti deceduti affetti da Coronavirus restano dunque 996: 594 uomini e 402 donne con un'eta' media di oltre 80 anni che, quasi nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Il dato dei dimessi-guariti continua a salire, ed è arrivato ieri a un totale di 4.147 in regione grazie al calo continuo non solo dei ricoverati, ma anche dei positivi non bisognosi di cure ospedaliere e curati in isolamento domiciliare: sono scesi a 1.016 a Pesaro-Urbino, dopo aver toccato l'apice il 30 aprile (2.196).