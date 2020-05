La gestione del bankroll nei casinò online

Attualità

Nazionale

| 18:36 - 26 Maggio 2020

Gioco d’azzardo.

Sono sempre di più gli appassionati di gioco d’azzardo che scelgono di registrarsi in un casinò online.

I vantaggi di giocare online in uno dei siti autorizzati e riconosciuti dalla legge sono molti. Tra questi possiamo citare la sicurezza dei pagamenti, la protezione dei dati personali, gli allettanti bonus di benvenuto, le promozioni continue e la varietà del catalogo dei giochi offerti.

Prima di intraprendere l’avventura in un casinò online è bene sapere che senza i dovuti accorgimenti si può rischiare di perdere grosse cifre.

Ecco perché in questo articolo analizzeremo alcune pratiche da seguire per gestire al meglio le proprie finanze, massimizzare le vincite e ridurre al minimo i rischi.



Impostare i limiti di gioco

Ricaricare il conto gioco sfruttando i bonus in denaro

I giri gratuiti

Conclusione

Innanzitutto non bisogna esagerare continuando a giocare quando la fortuna non ci assiste, aspettare il momento giusto per puntare di nuovo è una scelta saggia che può portare a ottimi risultati.Prima di iniziare a giocare bisogna impostare un proprio bankroll , ovvero la cifra massima che si è disposti eventualmente a perdere giornalmente, settimanalmente o mensilmente.Questa indicazione può essere anche settata nel proprio account del casinò online scelto inserendo una cifra massima per quanto riguarda i depositi in denaro.Oltre che un limite al denaro da investire, si dovrebbe porre un tetto massimo anche al tempo da dedicare al gioco online, terminato il tempo impostato bisogna lasciare computer o smartphone sia che si stia vincendo, sia che si sia in perdita, senza scuse o tentativi di deroga.Giocare per troppo tempo fa comunque male, ci sono tante altre attività che si possono svolgere a casa o all’aperto.Inoltre una limitazione in questo senso aiuta molto a contrastare il fenomeno della ludopatia, ovvero la dipendenza dal gioco d’azzardo.Le pause devono essere rispettate per forza, altrimenti si rischierebbe di veder svanire anche le vincite già ottenute.Bisogna inoltre che gli obiettivi di vincita siano ragionevoli e vengano rispettati, con ciò vogliamo dire che se ci si impone di raddoppiare il proprio bankroll in un giorno, raggiunto l’obiettivo bisogna lasciare il gioco.Questo potrebbe sembrare una scelta poco saggia, se la fortuna gira dalla nostra parte perché non dovremmo continuare ad approfittarne?La risposta è ovvia, la fortuna fa presto a voltare le spalle al giocatore e a togliergli tutte le vincite precedentemente ottenute, continuare a giocare porta ad entrare nel circolo vizioso della dipendenza e a perdere soldi a lungo andare.Stesso discorso dovrebbe essere fatto per la situazione opposta, meglio definire un livello massimo di perdite consentite così che, una volta raggiunto, il giocatore lasci il casinò online almeno per quel giorno.Seguendo questi semplici consigli appena esposti non si ha la certezza di vincere nei siti di gioco online, ma le possibilità aumentano e, soprattutto si minimizzano i rischi di ludopatia e perdite economiche consistenti.Un buon modo, invece, per aumentare il proprio bankroll è quello di sfruttare al massimo i vari bonus offerti dai casinò online.Le offerte possono essere di vario genere, anche se quelle più consistenti e allettanti vengono offerte ai nuovi clienti registrati.Sui siti dei vari casinò sono pubblicate pubblicità che presentano bonus con cifre pazzesche, ma bisogna tenere in conto che il più delle volte queste promozioni sono legate all’importo depositato inizialmente e prevedono dei requisiti di scommessa (playthrough) molto difficili da rispettare.Alcuni bonus potrebbero offrire anche 500 o 1000 euro, ma innanzitutto bisogna aver depositato la stessa cifra al momento della registrazione al sito e, una volta ricevuto l’importo bisogna giocarlo decine di volte effettuando puntate su giochi specificati nei termini e nelle condizioni dell’offerta di benvenuto.Facendo così, si rischia di perdere tutta la cifra ricevuta in dono e di dover spendere anche parte del proprio bankroll.Prima di registrarsi sul sito di un casinò bisogna dunque leggere attentamente le clausole del bonus di benvenuto, per valutarne la reale attrattiva.Detto dell’offerta iniziale, è possibile sfruttare anche promozioni proposte settimanalmente dai singoli casinò online sia per quanto riguarda bonus in denaro, sia sotto forma di giri gratuiti.Quest’ultimi sono molto interessanti, perché solitamente non impongono il rispetto di particolari requisiti di scommessa e danno la possibilità di far girare le slot senza alcun tipo di investimento in soldi reali.I casinò online utilizzano i bonus con l’offerta di giri gratis (free spin) per promuovere il lancio di nuovi giochi o per rilanciare quelle slot che ricevono meno visite in un certo periodo.Anche se non si tratta dei propri giochi preferiti, è consigliabile provarli per cercare di rimpolpare il bankroll così poi da poter tentare la fortuna con meno patemi puntando altrove.In sostanza, quindi, non è impossibile riuscire a vincere costantemente nei casinò online, ma bisogna essere molto rigorosi nel rispettare le regole che ci si autoimpone.Non bisogna cadere nella tentazione di giocare a oltranza, altrimenti si rischia di ammalarsi e perdere tutto quello che si ha.