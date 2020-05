Coronavirus: 4 nuovi casi e 12 guarigioni in Provincia di Rimini. I dati per Comune

Attualità

Rimini

| 18:30 - 26 Maggio 2020

Coronavirus: la situazione in Provincia di Rimini (26 maggio).

Come comunicato dalla Prefettura di Rimini, i quattro nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 riguardano quattro donne, tutte in isolamento domiciliare. Le guarigioni salgono a 12, per un totale di 1660 pazienti guariti, mentre i casi totali di contagio da nuovo coronavirus, da inizio epidemia, sono 2142. Le città interessate dagli ultimi otto contagi, attinenti a lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio, sono Rimini (+3), Cattolica, Verucchio, San Clemente, San Giovanni in Marignano e un residente fuori Provincia. I comuni che hanno zero attuali positivi sono Sant'Agata Feltria, Talamello, Poggio Torriana, Montegridolfo e Gemmano, oltre a Casteldelci, unico comune della Provincia a non aver mai fatto registare contagi.



I casi per comune*

(*si considerano i nuovi casi anche di lunedì 25 maggio, precedentemente non comunicati)



Rimini 790 (+3)

Cattolica 270 (+1)

Riccione 257

Misano Adriatico 129

San Giovanni in Marignano 140 (+1)

Santarcangelo di Romagna 75

San Clemente 40 (+1)

Montescudo-Monte Colombo 40

Morciano di Romagna 45

Coriano 79

Novafeltria 33

Bellaria Igea Marina 47

Saludecio 23

Verucchio 22 (+1)

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 9

Montefiore Conca 9

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant’Agata Feltria 1



Attuali positivi (19)



Rimini 73

Cattolica 32

Riccione 16

Santarcangelo 14

San Giovanni in Marignano 11

Misano Adriatico 9

Morciano di Romagna 6

Bellaria igea Marina 6

Coriano 4

Novafeltria 5

Saludecio 4

San Clemente 4

Verucchio 3

Montescudo Monte Colombo 2

San Leo 2

Pennabilli 2

Montefiore Conca 1

Maiolo 1

Mondaino 1



Decessi (totale 235)



Rimini 96 (+1)

Riccione 36 (+1)

Cattolica 34

Misano Adriatico 16

San Giovanni in Marignano 14

Altre città: Coriano (7), Bellaria Igea Marina (5), San Clemente (5), Morciano, Saludecio (4), Novafeltria e Santarcangelo (3), Montescudo Monte Colombo, Verucchio (2), Pennabilli, Mondaino, Montegridolfo e Poggio Torriana (1)