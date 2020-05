Arrivano gli e-commerce dei gestori di luce e gas

Attualità

Nazionale

| 06:55 - 27 Maggio 2020

E-commerce.

Sono sempre più numerosi i dispositivi che ci permettono di vivere al meglio la nostra casa. Che la rendono più confortevole, che ci fanno risparmiare sulla bolletta della luce e del gas, compresi anche i servizi che ci garantiscono una casa più sicura. Oggi tutti questi prodotti sono disponibili anche nei negozi gestiti direttamente dalle aziende di fornitura di luce e gas. Queste aziende quindi non solo offrono ai propri clienti le principali forniture per la casa, ma anche prodotti che permettono di consumare meno, servizi per la sicurezza della propria abitazione, gadget e dispositivi particolarmente utili. Un e-commerce di questo genere lo trovate a questa pagina: https://prodotti.irenlucegas.it/.



Cosa acquistare in questi e-commerce

I prodotti e i dispositivi che ci permettono di rendere più confortevole la nostra casa sono numerosissimi. Si va dai dispositivi domotici, che rendono più semplice accendere le luci, alzare le tapparelle, verificare la temperatura in ogni stanza, sia in inverno che in estate. Oltre a questi si possono acquistare apparecchiature per i controlli di sicurezza, come ad esempio telecamere wireless, che si connettono alla rete wi-fi di casa e controllano i diversi ambienti quando non sono presenti i proprietari. Oppure i kit di lampadine a led e i termostati intelligenti, che consentono di abbassare le bollette, effettuando un consumo più attento dell’energia. La proposta è decisamente molto ampia e spazia anche nei componenti dell’impianto fotovoltaico o nelle e-bike, per la mobilità intelligente.



Come acquistare

Per acquistare i prodotti disponibili su questi e-commerce è sufficiente accedere all’area riservata ai clienti e registrarsi, proprio come si fa su qualsiasi altro sito di vendite online. I dati da indicare sono quelli soliti: identificativi, codice postale, password, indirizzo e-mail. Al termine della registrazione è solitamente possibile accedere a tutte le offerte disponibili, scegliendo il prodotto che si desidera. Se si tratta di un dispositivo, quindi non di un servizio, lo si riceverà a casa in pochissimi giorni, dopo aver saldato il conto con carta di credito o altro metodo di pagamento elettronico.

È necessario essere clienti dell’azienda di fornitura?

Solitamente le offerte disponibili su questo tipo di e-commerce sono rivolte a chiunque, non serve quindi essere già clienti dell’azienda di fornitura. Ci sono però proposte dedicate, come ad esempio la possibilità di rateizzare alcuni acquisti pagandoli direttamente in bolletta. Questo tipo di offerta è disponibile a volte solo per un tempo limitato, per questo motivo è importante visitare regolarmente questo genere di e-commerce.



Dispositivi per consumare meno

Una particolare attenzione la meritano i dispositivi che consentono di consumare meno energia. Si tratta non solo di una questione economica, ma anche di rispettare l’ambiente. Dai termostati intelligenti alle lampade a Led, si tratta di dispositivi che permettono di vivere al meglio la propria casa, ad esempio verificando la temperatura anche da remoto quando non si è a casa. Contemporaneamente permettono un consumo più consapevole dell’energia, sia essa elettricità o gas. A lungo andare si notano evidenti diminuzioni nelle spese mensili, con anche un minore impatto sull’ambiente.