Centri estivi: tanti genitori all'incontro informativo a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 17:50 - 26 Maggio 2020

Presentazione centri estivi Poggio Torriana.

Si è tenuto oggi pomeriggio (martedì 26 maggio) alle ore 15, presso il suggestivo spazio all'aperto dell'anfiteatro di Poggio Berni, l'incontro di presentazione con il soggetto gestore del centro estivo.

Il servizio partirà lunedì 15 giugno fino al 31 luglio ed è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Erano presenti per illustrarare le nuove "regole" del centro estivo: Glauco Mugnaroli, referente dell'Associazione sportiva Atletico Santarcangelo, l'educatrice Lorenza Lorenzoni, la responsabile dell'ufficio Servizi alla persona del Comune di Poggio Torriana, Barbara Roccoli e la coordinatrice pedagogica, Morena Garattoni.

Dopo una dettagliata presentazione tecnica delle modalità di svolgimento è stato dato spazio alle domande dei genitori con uno spirito di confronto chiaro e preciso. A seguire gli interessati hanno già segnalato l'interesse per una preiscrizione lasciando i contatti all'educatrice.

La coordinatrice pedagogica ha ribadito l'importanza della collaborazione da parte di tutti, adulti e piccoli, in particolare, ha ricordato il patto con le famiglie per rispettare le regole e favorire il regolare svolgimento del centro estivo all'insegna della sicurezza e alla luce dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Hanno accolto i numerosi genitori, il sindaco Ronny Raggini e l'assessore alla scuola, Francesca Macchitella.